Politie controleert op gebruik smartphones vanuit touringcar

In het kader van de European Day Without a Road Death (Project Edward) zijn er vandaag door heel Europa verschillende verkeersacties gehouden gericht op het voorkomen van verkeersdoden. Zo ook in eenheid Den Haag.

Het Haagse politieteam Verkeer controleerde vandaag extra op het gebruik van smartphones achter het stuur. In navolging van andere politie-eenheden deden ze dat op een bijzondere maar effectieve manier; vanuit een touringcar. In een touringcar zit je hoog. Daardoor kunnen we goed in auto’s kijken en bovendien ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De bus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto’s en - motoren. Als de waarnemers vanuit de bus een (vrachtwagen)chauffeur met een smartphone bezig zien achter het stuur, geven deze dit door en de overtreder wordt dan staande gehouden en bekeurd. In totaal zijn er vandaag 227 bekeuringen uitgedeeld.

Rij MONO

We doen dit om de verkeersveiligheid te vergroten met als doel het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen. Deze actie sluit aan bij de landelijke verkeerscampagne tegen afleiding in het verkeer ‘Rij Mono’. Het doel van de MONO-campagne is om fietsers en automobilisten tijdens het rijden geen sociale media te laten gebruiken. Dit kan onder andere door een speciale app te installeren die voorkomt dat berichten binnenkomen tijdens het sturen.

Achtergrond

Het aantal verkeersdoden en ongelukken in het verkeer is de afgelopen jaren toegenomen. Een van de oorzaken die hierbij een rol spelen is afleiding. Vooral de combinatie van sociale media en verkeer is een gevaarlijke ontwikkeling. De overheid wil het gebruik van sociale media in het verkeer verminderen en tegengaan. De MONO-campagne is hier een onderdeel van.

Voor meer informatie over de campagne ‘Rij MONO’ kijk je op: https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/rijmono