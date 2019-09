Auto botst op boom en belandt op zijn kant, bestuurder bekneld

Op de Sint-Lambertusweg in Gemonde is zaterdagavond een auto op zijn kant terecht gekomen. De auto raakte een boom waarna deze kantelde.

Beknelling

De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer uit zijn auto bevrijdt. Het dak werd losgeknipt waarna het slachtoffer kon worden bevrijdt. De man is met een ambulance overgebracht maar het ziekenhuis, een traumahelikopter werd ook opgeroepen. De weg tussen Boxtel en Gemonde is afgesloten. Een bergingsbedrijf komt ter plaatse om het voertuig te bergen. De man raakte ernstig gewond.