Vrouwen met geweld beroofd van scooter en fiets

Dit gebeurde rond 02.15 uur ter hoogte van het fietstunneltje aan de Peter Zuidlaan.

Onder bedreiging van een mes en een taser werden zij gedwongen alles af te geven wat zij bij zich hadden. Ook hun scooter en fiets moesten ze afgeven. Een van de vrouwen liep verwondingen op in haar zij nadat ze werd gestoken met het mes. De verwondingen vielen gelukkig mee, maar moesten wel behandeld worden in het ziekenhuis. Na behandeling mocht zij het ziekenhuis weer verlaten.

De twee daders vluchtten met de scooter en fiets richting de Blaarthemseweg. Zowel de scooter als de fiets werden een paar uur later in de omgeving aangetroffen.

Signalement

Van een van de daders heeft de politie een signalement. Het gaat om een licht getinte man met zwart haar en donkere ogen. Hij droeg een blauwe/ groene zakdoek voor de mond. Hij is 1.70m lang en normaal/ slank van postuur. Hij droeg een donkere broek, donkere trui zonder opdruk, zwart gebreide handschoenen en sprak Nederlands met straattaal. Ook de tweede dader sprak met straattaal.

Onderzoek gestart

De politie is een onderzoek gestart naar de daders en dus op zoek naar zoveel mogelijk informatie die hen kan helpen. Heeft u afgelopen nacht rond 02.15 uur op de Peter Zuidlaan iets gezien van deze beroving? Of heeft u iets gehoord? Laat het de politie dan weten. Woont u in de omgeving van de Blaarthemseweg en heeft u bewakingscamera’s? Kijk dan even of daarop iets te zien is en deel het dan met de politie. Contact opnemen kan via 0900-8844. Eventueel anoniem tippen kan via de M-lijn, 0800-7000.