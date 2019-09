Vandalen gooien afwasmiddel in fontein Plein 1944 in Schijndel

Vandalen hebben zondag afwasmiddel in de fontein op het Plein 1944 in Schijndel gegooid.

Dit zorgde voor een gevaarlijke verkeerssituatie, grote schuimvlokken waaide met de wind mee alle kanten in. Politie en gemeente hebben het verkeersplein zo goed als mogelijk weer schuimvrij gemaakt. Van de vandalen ontbreekt ieder spoor. Een fles afwasmiddel van het huismerk van Albert Heijn dobbert nog rond in de fonteinen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd, maar het ruikt bovendien wel fris aldus een van de buurtbewoners.