Voetballers Zwarte Pijl scoren ook buiten het veld en overmeesteren overvaller tankstation

Voetballers van voetbalvereniging Zwarte Pijl wisten zondag 29 september niet alleen in het veld te scoren, maar maakten ook buiten het veld het verschil.

Zij overmeesterden een gewapende overvaller die rond 16.45 uur een tankstation aan het Prinsenlaan trachtte te overvallen.

De 54-jarige Rotterdammer betrad rond 16.45 uur het tankstation, sprong over de balie en bedreigde de aanwezige medewerkster met een mes. Hierbij raakte het 61-jarige slachtoffer lichtgewond. De man deed een greep in de kassa en wilde vervolgens het tankstation verlaten. In zijn vlucht kwam de man echter vast te zitten tussen de schuifdeuren van het tankstation die op het moment dat de man wilde weglopen, dichtgingen.

Voetballers maakten het verschil

Op dat moment wlide een voetballer van de nabij gelegen voetbalvereniging Zwarte Pijl het tankstation binnengaan om daar wat te kopen. Hij zag de man die klem zat tussen de schuifdeuren en begreep direct wat hier aan de hand was. Hij riep snel de hulp in van zijn teamgenoten. Zij maakten vanuit het nabij gelegen clubhuis een sprintje richting het tankstation en zo konden zij voorkomen dat de verdachte vroegtijdig het pand kon verlaten. Voor de inmiddels gewaarschuwde politie was het vervolgens een koud kunstje om de man aan te houden. Het hevig geschrokken slachtoffer werd door agenten opgevangen.