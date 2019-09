Grote ‘facilitator’ van katvangers aangehouden

De politie heeft dinsdag 24 september 2019 in Rotterdam twee mannen aangehouden in een onderzoek met betrekking tot katvangers. Een 31-jarige inwoner uit die stad met de Roemeense nationaliteit wordt verdacht van mensenhandel en oplichting en een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats met de Roemeense nationaliteit, die in de woning van de eerste verdachte werd aangetroffen, wordt verdacht van oplichting.

Bij de aanpak van mobiel banditisme stuitten medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid ook op het fenomeen ‘katvangers’. Veel verdachten van mobiel banditisme bleken zich namelijk te verplaatsen in auto’s op naam van katvangers. Na verder onderzoek bleek dat deze katvangers personen zijn die vanuit andere landen, vooral Roemenië, naar Nederland komen om hier verschillende goederen op hun naam te registreren. Dit betreffen onder andere voertuigen, telecomabonnementen, bedrijven en bankrekeningen. Hierbij wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een vals adres. Het kennelijke doel van de inzet van deze katvangers is het verhullen van de daadwerkelijke eigenaar van deze goederen om anoniem criminele activiteiten te kunnen ontplooien én het frauderen met onder andere telefoonabonnementen.

Uitbuiting

In het onderzoek dat gestart werd kwam ook naar voren dat een 31-jarige verdachte uit Rotterdam sinds 2016 vermoedelijk optrad als de grote facilitator van tientallen katvangers. Hij haalde ze naar Nederland en met de Roemeense ID-kaart van de katvanger werd hij/zij ingeschreven bij de gemeente en kreeg een BSN-nummer. Vervolgens werd het Roemeense rijbewijs ingeruild voor een Nederlands rijbewijs en met een echt Nederlands identiteitsbewijs op zak kon het echte rondje langs de loketten beginnen. Bankrekeningen werden geopend op naam van de katvanger en auto’s, bedrijven en telefoonabonnementen werden op zijn/haar naam gezet. Uiteindelijk werden de katvangers weer op het vliegtuig naar Roemenië gezet en had de facilitator de macht over de zaken die de katvangers feitelijk op naam hadden staan. De criminelen die uiteindelijk vermogensdelicten plegen met die zaken bleven zo onder de radar. Naast oplichting wordt de Rotterdammer ook van mensenhandel verdacht. De politie vermoedt dat hij de katvangers bijvoorbeeld door misleiding of door misbruik van hun kwetsbare positie naar Nederland heeft gebracht om ze uit te buiten.

Bankpassen

Bij de huiszoeking bij de verdachte die na de aanhouding plaats vond, zijn een grote hoeveelheid administratie, telefoons, enkele computers en tientallen bankpassen en tankpassen in beslag genomen. Ook zijn twee auto’s in beslag genomen die op naam van katvangers stonden.

De 31-jarige verdachte is vrijdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. De 32-jarige verdachte is inmiddels heengezonden, maar hij blijft wel verdachte