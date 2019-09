OM eist 20 jaar cel voor 'kofferbakmoord' op 35-jarige Oostvoornse

In 2005 werd in de kofferbak van een brandende auto in een natuurgebied in Oostvoorne het lichaam van de 35-jarige Caroline van Toledo gevonden. Ook in haar woning in Oostvoorne bleek die nacht brand te zijn gesticht. Tegen de man die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor haar dood eiste de officier van justitie maandag 20 jaar gevangenisstraf.

Kofferbak

Op zaterdagochtend 3 september 2005 gaat de politie na een 112 melding naar de Molendijk in Oostvoorne. Daar aangekomen blijkt er brand te zijn in een woning, het huis van Caroline van Toledo. Haar auto staat niet meer op het erf en haar hond is verdwenen. De voordeur staat open, het raam van de deur is stuk. Nog geen half uur later komt er een melding van een bermbrand. Dat blijkt een autobrand. In de kofferbak wordt een stoffelijk overschot aangetroffen. Al snel ontstaat het vermoeden dat dit wel eens het lichaam van Caroline van Toledo zou kunnen zijn. Dit wordt ook bevestigd.

Onderzoek

De politie start onmiddellijk een groot onderzoek. Uit sectie op het lichaam blijkt dat de vrouw is overleden ten gevolge van de brand. Tijdens deze brand moet zij nog in leven zijn geweest, zo blijkt uit onderzoek van het NFI. Naast sectie is er ook sporenonderzoek uitgevoerd in de woning, de auto en op het lichaam van het slachtoffer. Daarnaast vindt er DNA-onderzoek plaats, maar omdat dat in 2005 nog niet zo uitgebreid was als nu, levert dat geen duidelijk DNA-spoor op.

Gepind

Al snel blijkt dat er –terwijl de branden nog worden geblust- op 3 september gepind is met de pas van het slachtoffer. Op de beelden is een pinner te zien met een trui aan en een gebreide muts op. Naar beide kledingstukken is onderzoek gedaan, wat leidde naar een destijds 29-jarige man uit Brielle. Ook verklaringen van getuigen leiden naar deze man. In 2007 wordt hij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Caroline. De verdachte zit negen maanden in voorarrest, maar de rechtbank vindt het bewijsmateriaal onvoldoende en hij komt weer vrij.

DNA-spoor

Ondertussen zit het OM niet stil en loopt het onderzoek door. In 2010 wordt besloten om opnieuw DNA-onderzoek te laten plaatsvinden, in verband met vernieuwde technieken. Uit dat onderzoek komt een DNA-spoor naar voren dat weer wijst op de betrokkenheid van verdachte. Op grond daarvan wordt dezelfde, inmiddels 40-jarige verdachte, weer aangehouden. Naast het hernieuwde DNA-onderzoek komen er in de loop der jaren ook meerdere getuigen naar voren. Zij verklaren allen hetzelfde: de verdachte heeft hen persoonlijke verteld dat hij de dood van Caroline op zijn geweten heeft.

Vastgebonden

Op grond van het nieuwe DNA-spoor en de aanvullende getuigenverklaringen, bovenop het bewijs dat er al lag is het volgens het OM aannemelijk dat de Briellenaar verantwoordelijk is voor de dood van Caroline van Toledo. Daarnaast wijst ook het forensisch bewijs naar onze verdachte. Volgens het OM is er sprake van moord en niet van doodslag: 'Het slachtoffer leefde nog toen de auto in brand werd gestoken. Het feit dat verdachte daar wetenschap van had, duidt op voorbedachte rade. Daarnaast: Als verdachte er van overtuigd was dat het slachtoffer al overleden is, waarom heeft hij haar dan vastgebonden?'

Raadsel

Waarom de vrouw dood moest is en blijft een raadsel. Mede gezien het feit dat de verdachte op zitting weigert openheid van zaken te geven rekent het OM verdachte zwaar aan dat hij de familie ook nu nog in onzekerheid laat over de precieze gebeurtenissen van de bewuste nacht. 'Dat is onverteerbaar, wreed en onnodig,' aldus de officier vandaag op zitting.

Gewelddadige dood

Volgens de officier van justitie moet de verdachte een lange tijd de gevangenis in voor de gruwelijke moord op Caroline: 'Het verlies van Caroline heeft een zichtbaar diepe wond in de familie veroorzaakt, een wond die nooit meer zal helen. Het gaat hier om een extreem wrede daad, waar alleen een lange celstraf passend is.'

Maximaal 20 jaar

Omdat er sprake is van een misdrijf dat plaatsvond in 2005, moet er rekening worden gehouden met de maximale tijdelijke straf uit die tijd, 20 jaar. Gezien de bijzondere ernst van het feit, al het leed dat verdachte vooral de nabestaanden heeft aangedaan en zijn bestaande strafblad heeft de officier die maximale gevangenisstraf geëist. Daarnaast heeft de officier de rechtbank verzocht de verdachte vandaag gevangen te nemen, omdat hij de voorwaarden van de schorsing voorlopige hechtenis meerdere malen heeft geschonden.