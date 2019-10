Geen vervolging voor Facebookbericht ‘Volkert, waar ben je?’

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen vervolging in te stellen tegen een man die in maart dit jaar een bericht op Facebook plaatste met daarin de tekst ‘Volkert, waar ben je?’. Het bericht was een reactie op de overwinning van het Forum voor Democratie (FvD) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De politiek leider van het FvD deed hierop aangifte van bedreiging en opruiing. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart waarbij de opsteller van het bericht als verdachte is aangemerkt en in die hoedanigheid gehoord is door de politie.

Het is duidelijk dat de schrijver van het bericht verwees naar de moord op Pim Fortuin in 2006, die plaats vond ten tijde van een sterke opmars van de LPF. Hoewel het begrijpelijk is dat een verwijzing naar een dergelijk ernstig en schokkend feit als ongepast wordt beschouwd, ziet het Openbaar Ministerie in juridisch opzicht geen grond voor vervolging. Voor bedreiging of opruiing moet iemand de opzet hebben om een ander vrees aan te jagen of om anderen te bewegen een strafbaar feit plegen. Gebleken is dat de man zijn bericht heeft geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van een andere persoon met wie hij regelmatig felle discussies voerde en met wie hij sterk verschilde wat betreft politieke ideeën. Deze persoon heeft het bericht vervolgens breed verspreid. Het Openbaar Ministerie is van mening dat de opsteller van het bericht een discussie wilde uitlokken met de persoon op wiens Facebookpagina hij het bericht plaatste. Hij heeft niet de opzet heeft gehad met zijn bericht de politiek leider van het FvD of zijn partijgenoten te willen bereiken of om hen vrees aan te willen jagen.

Behalve door het ontbreken van opzet, vindt het Openbaar Ministerie ook dat er geen sprake is van bedreiging of opruiing omdat de formulering ‘Volkert, waar ben je?’ hiervoor onvoldoende concreet is. Hoewel de verwijzing naar het genoemde misdrijf uit 2006 duidelijk is, wordt er niet daadwerkelijk gedreigd. Ook is er geen sprake van een directe oproep tot het plegen van een strafbaar feit.

De aangifte is geseponeerd. De betreffende man is niet langer verdachte. De betrokkenen zijn door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over deze beslissing.