Mini-ezeltje geboren in DierenPark Amersfoort

Mini-ezels hebben een draagtijd van een jaar. “Wij wisten dat het mini-ezeltje elk moment geboren kon worden, dus het was erg leuk om het kleintje vanmorgen eindelijk te ontdekken”, vertelt de dierverzorger. “Met moeder Polly en het veulen gaat het goed. Mini-ezeltjes kunnen al een half uur na de geboorte staan; het hengstje loopt nu dan ook al voorzichtig rond en drinkt goed bij de moeder.”

Er zijn nog meer mini-ezeltjes op komst in de Amersfoortse dierentuin. “Drie andere mini-ezels lopen rond met een dikke buik, dus wij kunnen elk moment nog meer veulens verwachten”, laat Loki weten. De jonge hengst is samen met de andere mini-ezels te bewonderen in de Stad der Oudheid van DierenPark Amersfoort.