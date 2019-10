Recordbedrag van bijna 13 miljoen euro aangetroffen in groot drugsonderzoek

De politie-eenheid Amsterdam heeft donderdag 12 september 2019 zeven verdachten aangehouden in een grootschalig drugsonderzoek. Het gaat om twee mannen uit Albanië, een man en twee vrouwen uit Colombia, een man uit Nieuw Zeeland en een man uit Marokko. Arrestatieteams hebben de verdachten op vier locaties in Amsterdam aangehouden. Bij doorzoekingen in vijf woningen troffen rechercheurs ruim 12,8 miljoen euro aan.

De politie kwam de groep op het spoor na informatie dat Colombianen zich bezig zouden houden met de invoer en het verhandelen van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland. De recherche kreeg tijdens dit onderzoek de verdachten in beeld. Onder hen ook een in Amsterdam verblijvende 52-jarige Colombiaanse vrouw, die volgens justitie een leidinggevende rol vervulde. In overleg met de officier van justitie werd besloten om op donderdag 12 september 2019 een aantal leden van het criminele samenwerkingsverband aan te houden en de in beeld gekomen woningen te doorzoeken.

‘Ondermijning ten top’

Olivier Dutilh, chef van de regionale recherche in Amsterdam, spreekt van één van de grootste vangsten van cash geld ooit in Nederland. “Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel, dit is ondermijning ten top. Verdachten leven helemaal onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik. Ik ben trots op de vele collega's die meewerkten aan dit onderzoek. We hebben nu zeven verdachten aangehouden, maar ik sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen."

Vier van de zeven verdachten zijn inmiddels door de raadkamer voor 90 dagen in voorlopige hechtenis genomen.