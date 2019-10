Celstraf voor Soester die fraudeerde bij koop recreatieparken

Bij de aankoop van vier recreatieparken maakte de man gebruik van twee vervalste brieven van twee banken. Met deze vervalste brieven lukte het de man een lening te krijgen van 4,5 miljoen euro. De rechter sprak een 43-jarige vrouw uit Soest vrij. Twee bedrijven kregen een boete opgelegd van 30.000 euro en 15.000 euro.

Recreatieparken

De Soester was in 2014 betrokken bij de aankoop van vier recreatieparken in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Volgens de rechtbank maakte hij zich hierbij schuldig aan valsheid in geschrifte en witwassen. Bij de aanvraag van een hypotheek, die nodig was voor de financiering van de parken, overhandigde hij namelijk twee brieven van de bank waarin de koopprijs was vervalst. De overeengekomen koopprijs was bijna 3,3 miljoen euro, maar in de vervalste brieven stond een koopprijs van 6 miljoen. Door gebruik te maken van de vervalste brieven, kreeg de man een lening van 4,5 miljoen euro. Met dat bedrag werden de vier recreatieparken gekocht.

Bedreiging van de economie

De rechtbank stelt dat de gepleegde fraude een ernstige bedreiging vormt voor de economie. Bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat informatie van banken juist is. Door het handelen van de verdachte kan hier nu twijfel over ontstaan. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan. Evenals het feit dat hij geld dat hij op een illegale manier verkreeg, investeerde in de legale economie.

Lagere straf dan geëist

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van drie jaar, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. De verdachte is in 2016 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor witwassen. De rechtbank houdt rekening met deze al opgelegde straf en oordeelt dat er toen niet drie jaar celstraf extra zou zijn opgelegd voor de zaak die nu behandeld is. Ook weegt de rechtbank mee dat de verdachte zijn lening grotendeels heeft terugbetaald. Gelet op de omvang van de fraude en de hoogte van de bedragen is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van 8 maanden passend is.