Ryanair mag piloot en cabinepersoneel ontslaan, maar moet wel betalen

Eindhoven Airport

De piloot en het cabinepersoneel waren werkzaam op de basis van Ryanair op Eindhoven Airport. Zij waren al een tijd over een cao in onderhandeling met de luchtvaartmaatschappij toen die gesprekken in augustus 2018 in een impasse raakten. Vervolgens riep het personeel 2 collectieve stakingen uit. Een aantal dagen na de laatste staking kondigde Ryanair aan dat zij de basis in Eindhoven per 5 november 2018 zou sluiten. De piloot en het cabinepersoneel kregen een voorstel tot overplaatsing naar een andere basis. Dit weigerden zij. Sindsdien zitten de piloot en het cabinepersoneel thuis met betaald verlof.

Standpunten Ryanair en personeel

Volgens Ryanair sloot zij de basis in Eindhoven vanwege bedrijfseconomische redenen. Hierdoor was er op deze locatie geen werk meer en vervielen de arbeidsplaatsen. Omdat de piloot en het cabinepersoneel weigerden in te gaan op het voorstel om overplaatsing, vindt Ryanair -kort gezegd- dat zij haar personeel nu mag ontslaan.

Staking

De piloot en het cabinepersoneel menen dat Ryanair hier geen recht toe heeft. Zij stellen dat de basis in Eindhoven niet gesloten had mogen worden omdat er geen bedrijfseconomische reden voor was. Volgens hen zou de werkelijke reden van sluiting de staking zijn geweest. De piloot en het cabinepersoneel stellen dat Ryanair daarmee haar bevoegdheden heeft misbruikt en ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Oordeel rechter

De kantonrechter oordeelt dat Ryanair voldoende aannemelijk maakte dat er een redelijke grond bestaat voor ontslag. Doorslaggevend is het rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau. In dit rapport staat dat 'de standplaats op Eindhoven Airport de op één na slechtst presterende Ryanair-standplaats was en ver achterbleef op het gemiddelde van Ryanairs netwerk'. Volgens de rechter was het dan ook een geëigende maatregel om de basis te sluiten. Dit maakt dat de contracten van de piloot en het cabinepersoneel kunnen worden ontbonden. De piloot en het cabinepersoneel hebben echter wel recht op een vergoeding.