2600 kg illegaal vuurwerk in bestelbus

De politie trof tijdens een routinecontrole op de snelweg A28 ter hoogte van Elspeet in een gehuurde bestelbus 2600 kg zwaar en illegaal vuurwerk aan. De 23-jarige bestuurder uit Zaandam is aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen. De man zit vast voor verhoor en kan meerdere processen verbaal tegemoet zien voor diverse overtredingen.

Agenten van het Flexibel Interventie Team (FIT) van de Landelijke Eenheid zagen de bestelbus op de snelweg rijden en het leek alsof de bus overbeladen was. Bij controle van het voertuig zagen de agenten dozen met zwaar vuurwerk in de laadruimte liggen. Omdat vuurwerk gevaarlijke stoffen bevat, moet de bestuurder beschikken over een ADR-certificaat. Daarnaast was de lading niet gezekerd, ontbrak de bebording op het voertuig en ontbraken blusmiddelen in de bestelbus. Voor al deze overtredingen krijgt de man een boete die kan oplopen in de duizenden euro’s. Voor het bezit van het illegale vuurwerk bepaalt het Openbaar Ministerie of en welke straf de Zaandammer krijgt.