OM eist in hoger beroep 10 jaar en tbs voor moord op Anita van Dijk

"Bijna drieenhalf jaar na de dood van Anita van Dijk weten de nabestaanden nog steeds niet waarom hun geliefde op die bewust ochtend in mei 2016 zo bruut werd aangevallen. Wat is er precies gebeurd? Die onwetendheid knaagt aan hen." Met die woorden leidde de advocaat-generaal (OM) vandaag het requisitoir in de zaak in. Het OM vorderde vervolgens een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs, voor de moord op de Schiedamse.

De vrouw, die als krantenbezorgster werkte, werd meermaals met een mes in haar hoofd, nek en lichaam gestoken. Het slachtoffer overleed een week later aan haar verwondingen. Er is maar weinig over de toedracht van de fatale steekpartij bekend. Een man die het gegil van het slachtoffer hoorde en de politie belde was enkele minuten voorafgaand aan de steekpartij slachtoffer geworden van een poging tot beroving.

Voor het OM staat vast dat de verdachte verantwoordelijk is voor die beide misdrijven. Bewijsmateriaal, waaronder DNA-bewijs, wijst in de richting van verdachte. De rechtbank veroordeelde de man eerder al tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs. Verdachte ging tegen dat vonnis in hoger beroep.

Deskundigen constateren dat verdachte een stoornis heeft, die ten tijde van de feiten ook aanwezig is geweest. Verdachte is daardoor in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Het OM meent echter ook dat sprake is van een hoog recidivegevaar. Om die reden eist het OM dat tbs met dwangverpleging wordt opgelegd. “Omdat de nabestaanden van Anita van Dijk hun moeder en zus nooit meer zullen zien of spreken komt daarnaast alleen oplegging van een zeer langdurige gevangenisstraf in aanmerking. Alleen dat doet recht aan het leed van de nabestaanden”, aldus de advocaat-generaal in zijn afsluiting van het requisitoir.

Het hof doet naar verwachting over twee weken uitspraak.