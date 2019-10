Nederlanders op koers in strijd tegen voedselverspilling

Nederlanders zijn thuis minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden Nederlanders 34,3 kilo eten per persoon; bijna 7 kilo minder dan in 2016. Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. Daarmee ligt Nederland op koers voor het behalen van het doel: een halvering van de voedselverspilling in 2030. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) reageert verheugd en denkt dat de toegenomen aandacht voor voedselverspilling zeker een rol heeft gespeeld bij de daling.

Waarderen van ons voedsel

Minister Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: 'Initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan, werpen hun vruchten af. Bewuster omgaan met eten en het waarderen van ons voedsel vind ik ontzettend belangrijk: het doet recht aan de waarde van voedsel en de mensen die het maken, onze boeren, telers en vissers.'

Daling bij huishoudens

De resultaten komen uit het onderzoek naar voedselverspilling in huishoudens, dat driejaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van LNV onder begeleiding van Voedingscentrum, Milieu Centraal, Wageningen University & Research en Rijkswaterstaat. Sinds de eerste meting in 2010 is er een daling te zien van 29%. In 2010 werd er nog 48,0 kilo vast voedsel verspild, in 2016 was dit 41,2 kilo en dit jaar 34,3 kilo. Nederlanders verspilden de afgelopen jaren vooral minder brood, zuivel, groente en fruit. Bij deze producten is echter nog steeds de grootste winst te behalen.

Op weg naar halvering voedselverspilling

Volgens Schouten is het belangrijk dat we deze lijn doorzetten om voedselverspilling in 2030 te halveren: 'We zijn op weg, maar er is nog veel verbetering mogelijk. Elke kilo telt. Minder voedsel verspillen is één van de eenvoudigste dingen die je zelf kunt doen om je milieu-impact te verlagen. Het levert nog winst op voor je portemonnee ook.' De opgave om 50% minder te verspillen ligt niet alleen bij huishoudens, maar in de hele keten. LNV werkt hier samen met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling aan.

Slim kopen, koken en bewaren

Het onderzoek geeft geen uitsluitsel waarom voedselverspilling in huishoudens is gedaald. Wel worden er factoren genoemd die een rol kunnen hebben gespeeld, zoals de toenemende aandacht voor voedselverspilling. Nederlanders lijken zich steeds bewuster van het probleem, willen in actie komen en krijgen hiervoor hulpmiddelen in handen. Door slimmer te kopen, koken en bewaren wordt er veel voedselverspilling voorkomen. Oplossingen zijn vaak simpel. Denk aan brood invriezen, pasta en rijst afmeten, zintuigen inzetten om te controleren of de melk nog goed is, en eten bewaren op de juiste plek.

Hoe #verspillingsvrij ben jij?

Om deze informatie bij alle Nederlanders onder de aandacht te brengen is in september Becky geïntroduceerd. Deze mascotte is het gezicht van de campagne ‘Hoe #verspillingsvrij ben jij?’, een initiatief van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gefinancierd door LNV. Becky gaat mensen thuis slimme tips geven en helpen steeds meer verspillingsvrij te worden. Deze week vindt de Verspillingsvrije week plaats waarin iedereen wordt gemotiveerd om de tips van Becky thuis toe te passen.