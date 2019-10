Kabinet neemt zeer waarschijnlijk stikstofadvies over: maximumsnelheid omlaag en minder vee

Het kabinet zal het advies an de oud-minister Remkes voor de aanpak van de stikstofcrisis grotendeels overnemen. Dat houdt in dat de maximumsnelheid op een aantal wegen omlaag gaat en dat de veestapel rond natuurgebieden wordt verkleind.

Dit meldt het AD donderdag. Het kabinet zal de plannen waarschijnlijk vrijdag bekendmaken, zo hebben Haagse bronnen aan de krant laten weten. Donderdagavond overleggen coalitiepartijen nog over de laatste details van de kabinetsbrief. Binnen de coalitie zijn ze het er wel over eens dat een ‘gerichte’ verlaging van de maximumsnelheid eneen ‘gerichte’ inkrimping van de veestapel onvermijdelijk zijn om de stikstofuitstoot in Nederland te minderen.

Geen algehele snelheidsverlaging en geen algehele inkrimping veestapel

Een algehele snelheidsverlaging komt er niet . Dat is overeenkomstig de wens van de VVD. Die wil dat auto's alleen langzamer gaan rijden in gebieden waar dat echt nodig is. En het CDA wil niets weten van algehele inkrimping van de veestapel. De christendemocraten willen alleen in natuurgebieden, waar de stikstofneerslag uit de landbouw heel hoog is, dat boerenbedrijven worden uitgekocht. Er komt waarschijnlijk een speciaal fonds om uitkoop van boeren te financieren.

Kabinet wil deel bouwprojecten weer vlot trekken

In Nederland liggen er op dit moment duizenden bouwprojecten stil. Dat komt doordat de Raad van State een streep zette door de stikstofregeling van de overheid. Het kabinet wil een deel van die projecten vanaf morgen vlot trekken, zo meldt de krant.

Om dit te bewerkstelligen wordt het ‘intern salderen’ weer toegestaan. Dat houdt in dat een bouwproject zo wordt aangepast dat de stikstofuitstoot per saldo vermindert of gelijk blijft. Dat kan door bijvoorbeeld huizen energie-neutraal te maken of door elektrisch vervoer te gebruiken. Dit is alleen een oplossing voor kleinere bouwprojecten.