Vrouw aangehouden voor mishandeling

Gisteravond rond 21.50 uur kregen agenten een melding van een conflict in een woning aan in de Van Klinkenbergstraat. Een vrouw zou daar in de woning van haar ex-partner een vrouw hebben geslagen met een houten voorwerp. Het slachtoffer liep hierbij verwondingen op. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar een politiecel.