15.000,- euro gouden tip beschietingen Dak van de Markt Veenendaal

De Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Midden-Nederland looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van meerdere beschietingen en bedreigingen in 2018 en 2019 rondom horecagelegenheid Dak van de Markt in Veenendaal en tot de aanhouding van een of meerdere daders die hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag laten weten.