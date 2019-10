Twee wapens gevonden in woning verdachte van huiselijk geweld

Een 49-jarige man uit Tilburg is vannacht, zaterdag 5 oktober, aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. De man wordt ervan verdacht vannacht zijn partner te hebben mishandeld in hun woning. Het slachtoffer is de woning uitgevlucht en heeft de politie gewaarschuwd.

In de woning troffen de agenten twee wapens aan. De wapens zijn in beslag genomen en worden nog nader onderzocht. Vermoedelijk gaat het om een luchtdruk – en een gasdrukwapen. Agenten hebben zich ontfermd over het slachtoffer en er is een zorgmelding opgemaakt. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.