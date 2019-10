Onnodig politie bellen levert proces-verbaal op

Een 64-jarige man uit Etten-Leur heeft afgelopen nacht een proces-verbaal gekregen omdat hij vele malen onnodig de alarmnummers van de politie 112 en 0900-8844 gebeld had. Hij deed telkens langdurig zijn beklag over allerlei zaken waarmee hij het niet eens was. Hierdoor werd de telefooncentrale onnodig belast. Het gaat om een bekende van de politie die vaker de alarmnummers belt met warrige verhalen.

De man verblijft in een instelling. Ook na zijn gesprek met zijn begeleider ging hij door met het bellen van de politienummers. Hierna is zijn huislijn tijdelijk onklaar gemaakt en is zijn GSM-telefoon door de politie in bewaring genomen. De wijkagent gaat deze casus met de GGZ-verpleegkundige bespreken om aan de overlast een structureel einde te maken.