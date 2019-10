Negentig klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden

Op de Stadhouderskade in het centrum van Amsterdam hebben enkele honderden klimaatactivisten van de groep Extiction Rebellion de weg ter hoogte van het Rijksmuseum geblokkeerd. Ze hebben onder meer tenten opgezet.

De groep heeft geen vergunning om op deze plek te demonstreren. De politie heeft daarom de demonstranten opdracht gegeven de straat vrij te maken, zodat het verkeer er langs kan. Via luidsprekers zijn de activisten opgeroepen naar het Museumplein te gaan. De gemeente heeft wel toestemming gegeven voor een protest op het museumplein, omdat een protest daar minder overlast zou geven. Maar daar hebben deactivisten geen gehoor aan gegeven. Ze willen de blokkade een week lang volhouden, om zo klimaatregelen af te dwingen. Tegen de NOS zeggen de activisten: 'Onze overheid is al 30 jaar op de hoogte van dit probleem en ze blijven niets doen, dus op een gegeven moment is de tijd van vriendelijk vragen en petities ondertekenen voorbij.'

Internationale actie

Het klimaatprotest maakt deel uit van een internationale actie. In Berlijn willen activisten van Extinction Rebellion ook een belangrijk verkeersknooppunt blokkeren. In Parijs bezetten ze een winkelcentrum. Er zijn ook acties in Sydney en Londen.

Update : 15.15 uur

Wie niet weggaat, wordt gearresteerd, zo heeft de politie gemeld. Daarom worden de actievoerders nu één voor één weggehaald. Ze hebben zich met benen en armen aan elkaar vastgeketend en weigeren mee te werken. Het kost agenten de nodige moeite om de activisten weg te krijgen. De politie heeft inmiddels al meer dan 90 demonstranten opgepakt.