Politieagent is verantwoordelijk voor doden gezin Dordrecht

Uit onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat de politieagent die op 9 september 2019 zijn vrouw en twee dochters doodschoot in een woning in Dordrecht alleen heeft gehandeld. Dat is de conclusie van het Openbaar Ministerie op basis van de onderzoeksresultaten.

Schietincident

Op 9 september 2019 krijgt de politie rond 18:25 uur een 112 melding over een schietincident aan de Heimerstein in Dordrecht. Al snel blijkt dat er binnen één gezin meerdere slachtoffers zijn gevallen. De vader, zijn 8-jarige dochter en haar 12-jarige zus overlijden ter plekke, hun moeder overlijdt later aan haar verwondingen.

Toedracht

Uit onderzoek naar de toedracht van het schietincident is het volgende gebleken: De politieagent was op 9 september aan het werk en is iets na vijf uur naar huis gegaan. Ongeveer een uur later is hij weer op het politiebureau om –zo blijkt achteraf- zijn wapen op te halen. Vervolgens is hij weer naar huis gereden. Eenmaal thuis aangekomen belt de agent rond 18:15 uur naar zijn oudste dochter die op dat moment niet thuis is. Hij vertelt haar dat ze naar huis moet komen. Vlak na haar aankomst schiet de man eerst zijn gezin en daarna zichzelf dood.

Motief

Na diverse getuigen gesproken te hebben komt de Rijksrecherche tot de conclusie dat de politieman wegens relationele problemen zijn vrouw en kinderen om het leven heeft gebracht met zijn dienstwapen. Duidelijk is dat alle gezinsleden zijn overleden aan hun schietverwondingen. Ten aanzien van alternatieve scenario’s kan worden geconcludeerd dat de kans dat iemand anders dan de politieagent verantwoordelijk is geweest voor de dood van het gezin zeer klein is.