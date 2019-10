Dordtenaar zwaargewond na mishandeling

Een 59-jarige Dordtenaar raakte maandagavond zwaargewond na een mishandeling aan de Tak van Poortvlietstraat. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. We zijn nog op zoek haar het gebruikte wapen, vermoedelijk een kleine bijl of mes.

Waarschijnlijk ging ruzie in een kelderbox vooraf aan de mishandeling. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn nek en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, spraken met getuigen en hielden al snel een 21-jarige man aan. Hij zit vast.

Waar het is wapen

De politie is nog op zoek naar het gebruikte wapen. Heeft u gezien dat iemand een mes of kleine bijl weggegooide in de omgeving van de Tak van Poortvlietstraat? Of heeft u andere informatie? Bel 0900-8844