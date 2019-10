Dode man Goes niet door gevecht overleden

De dode man, die zaterdagavond in de Piet Heinstraat werd gevonden, is niet ten gevolge van de ruzie overleden. De man (25) uit Goes, die zaterdagavond werd aangehouden, is dinsdagmorgen in vrijheid gesteld. Hij wordt niet meer verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer.

De politie heeft de afgelopen dagen uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Zo is een sporenonderzoek ingesteld en zijn diverse getuigen verhoord. Ook de verdachte is meerdere keren verhoord. Verder heeft maandag sectie plaatsgevonden. De onderzoeksresultaten laten zien dat de man niet door de vechtpartij is overleden. De officier van justitie heeft dan ook besloten om de Goesenaar in vrijheid te stellen. Hij is geen verdachte meer in deze zaak.

Doodsoorzaak

Overigens is de exacte doodsoorzaak nog niet vastgesteld. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Politie en justitie hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.