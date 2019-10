Studenten die dupe zijn van leenstelsel gaan massaal Tikkie sturen naar Rutte

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van het huidige leenstelsel, maar in het regeerakkoord is afgesproken het zo te laten. Het is heel goed mogelijk dat een volgend kabinet korte metten maakt met het lenen van geld en dat de basisbeurs weer terugkomt.

Maar dan zijn wel duizenden studenten de dupe van het leenstelsel en dat is niet eerlijk, zo vindt Youri Hoogewoning, student Dance Industry aan de Fontys Hogescholen in Tilburg. Daarom heeft hij een actie bedacht waarmee alle studenten met een studieschuld hun geld terug moeten krijgen: 'Stuur een Tikkie naar Rutte!' Dit schrijft Omroep Brabant woensdag.

Youri Hoogewoning vertelt dat het gaat om jongeren die in het collegejaar 2015-2016 of daarna aan hun opleiding zijn begonnen. Deze jongeren vallen precies tussen het afschaffen en het herinvoeren van de basisbeurs, zo zegt hij. Youri tegen Omroep Brabant: '' Op 24 november gaan we massaal Tikkies sturen naar Mark Rutte met onze studieschuld. Wij willen ons geld terug. Het is niet eerlijk dat studenten voor en na ons hun kosten wel vergoed krijgen en wij niet.'

Hoogenwoning heeft het mobiele telefoonnummer van Mark Rutte nog niet te pakken, maar daarvoor heeft hij nog even de tijd. Onder de oproep op Facebook staat al wel het mobiele telefoonnummer van de VVD-fractie. De partij laat weten al tientallen Tikkies te hebben ontvangen, veelal voor 750 euro, het maximale bedrag dat via de app kan worden gevraagd. In een reactie laat een woordvoerder van de partij aan Omroep Brabant weten: 'Prima toch, dat studenten zo betrokken zijn bij hun toekomst en op deze originele manier hun stem laten horen'.