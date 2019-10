FNV: Honderden mensen zwaar de dupe door tekort verzekeringsartsen

‘Het is schandalig wat er met deze mensen in Groningen gebeurt door onjuist handelen van de overheid. Er moet echt werk worden gemaakt van het opleiden en aanstellen van nieuwe verzekeringsartsen’, aldus FNV-bestuurder Erica Hemnes.

Juridisch onjuist

Door de eerdere juridisch onjuist uitgevoerde controle door het Ondersteuningsteam Noord van het UWV, hebben de honderden opnieuw gekeurde Groningers nu geen of een veel lager inkomen. Door de eerdere foutieve keuring waarin zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard, hebben deze mensen nu geen baan meer. Daarmee hebben ze dus geen werkgever meer, die hen passend werk moet aanbieden. ‘Deze werknemers zijn door het tekort aan verzekeringsartsen jarenlang aan hun lot overgelaten. Vervolgens krijgen ze horen dat ze volledig arbeidsongeschikt zijn. En nu krijgen ze te horen dat ze helemaal geen of nog een heel kleine uitkering krijgen’, aldus Hemnes.

Paniekvoetbal

‘Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet orde op zaken stellen bij het UWV. Het moet afgelopen zijn met het paniekvoetbal van de minister. Hij moet met echte maatregelen komen om dit probleem op te lossen’, aldus Hemmes. ‘Tot nu toe zijn het lapmiddelen en ook in de nieuwe voorstellen komt de minister niet verder dan voorstellen dat er nog meer taken van de verzekeringsarts moeten worden overgenomen door niet-artsen’, zegt Hemnes.

Wanbeleid

‘Ze zijn dus door wanbeleid bij de overheid in grote persoonlijke problemen gebracht en het enige dat deze mensen aangeboden krijgen, is extra tijd van het UWV. Wat dit precies inhoudt, is onduidelijk. Dat deze mensen een minder grote kans hebben om weer aan de slag te kunnen, kan iedereen op zijn vingers natellen’, aldus de FNV-bestuurder. ‘Dit is onacceptabel. Alle leden die hiermee te maken hebben gehad, spreken wij graag. Wij onderzoeken nu of we hiervan een rechtszaak maken.’