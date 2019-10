Opnieuw brand gesticht bij autobedrijf in Uden

In de nacht van woensdag op donderdag werd brand gesticht bij autobedrijf Deijne aan de Kruisweg in Uden. 'Dit was de tweede keer in een paar maanden tijd bij hetzelfde bedrijf. Wij zijn een onderzoek gestart en zijn op zoek naar getuigen en informatie', zo meldt de politie donderdag.

Grote schade aan pand

Rond 04.40 uur werd de brand via 112 gemeld door een getuige. De brandweer was snel ter plaatse en wist de brand vrij snel onder controle te krijgen. Helaas kon niet worden voorkomen dat het pand opnieuw grote schade opliep. Uit het eerste onderzoek bleek dat er waarschijnlijk sprake is geweest van meerdere daders, die na hun daad in een vooralsnog onbekend gebleven auto zijn weggereden in de richting van Mariaheide.

Getuigenoproep

Misschien dat iemand rond die tijd een auto in die omgeving heeft zien rijden? Wij zijn op zoek naar de daders en we onderzoeken uiteraard de achtergrond en of de eerdere brandstichting en de brand van deze nacht iets met elkaar te maken hebben. Daarom roepen we iedereen die informatie heeft op om dit met ons te delen. Het bedrijfspand werd afgezet voor sporenonderzoek. Onze forensisch rechercheurs gaan daar donderdag mee aan de slag. We houden ook een uitgebreid buurtonderzoek in de hoop dat er mensen zijn die iets gezien hebben.

Rook ingeademd

De eigenaren van het bedrijf, die in de omgeving wonen, hebben zelf nog geprobeerd na ontdekking van de brand om te blussen. Daarbij kregen zij rook binnen en ze werden voor onderzoek door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Zij bleken niet ernstig gewond te zijn.