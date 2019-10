Koerden demonstreren tegen inval van Turkije, Erdogan dreigt vluchtelingen naar Europa te sturen

In de stationshal op Schiphol demonstreren tientallen Koerden tegen de Turkse inval in Syrië.

Er worden leuzen geroepen en gezwaaid met vlaggen. De demonstranten scanderen onder meer 'Erdogan terrorist'. Ook in Arnhem protesteren donderdagavond enkele honderden Koerden tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. Ze zijn op het Velperplein bij Musis Sacrum bijeengekomen, zo meldt Omroep Gelderland. De Koerden hebben borden, afbeeldingen en Koerdische vlaggen meegenomen. Zaterdag zullen de Koerden ook demonstreren op het Malieveld in Den Haag.

Dreiging vluchtelingen naar Europa te sturen

Het Turkse leger is sinds gistermiddag bezig met een offensief in Noord-Syrië. Het Turkse leger voert bombardementen uit en er zijn grondtroepen aanwezig. De EU heeft kritiek geuit op de Turkse operatie. De Turkse president Erdogan vindt dat de EU moet stoppen met het leveren van kritiek. Hij dreigt anders naar schatting zo'n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen, zo melden meerdere media.

Noord-Syrië wordt gecontroleerd door de Koerdische strijdkrachten die IS daar verdreven hebben. De Koerden kregen altijd bescherming van de VS, maar Donald Trump heeft zich terggetrokken uit het gebied. Nu heeft Erdogan vrij spel. Volgens Erdogan zouden sinds de inval al 109 Syrisch-Koerdische strijders, die Turkije als terroristen beschouwt, zijn gedood.