Export groeit 2,5 procent in augustus

Het volume van de goederenexport was in augustus 2,5 procent groter dan in augustus 2018, meldt het CBS. De groei is hoger dan in de voorgaande maand. In augustus 2019 groeide vooral de export van aardolie- en chemische producten. Daarentegen kromp opnieuw de export van elektrotechnische apparatuur. Het volume van de import was in augustus 0,8 procent hoger dan een jaar eerder.