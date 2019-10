Week skiën gemiddeld € 10,- duurder

Skiën in de Alpen wordt steeds duurder. Uit onderzoek van wintersportwebsite Snowplaza.nl is gebleken dat de prijzen van skipassen komende winter gemiddeld 4% stijgen. De gemiddelde prijsstijging voor een 6-daagse skipas in het hoogseizoen bedraagt € 10,64.

Snowplaza heeft de skipasprijzen van 30 populaire skigebieden in de Alpen met elkaar vergeleken. De prijsstijging van 4% is hoger dan vorig jaar (2,76%). Voor 6 dagen skiën zijn wintersporters komend seizoen gemiddeld € 273,74 kwijt. Skipasprijzen boven de € 300,- komen in 2019/2020 meer en meer voor.

€ 272,- voor een 6-daagse skipas in Oostenrijk

Skiën in het populairste wintersportland Oostenrijk wordt ieder jaar duurder. De gemiddelde prijs voor een 6-daagse skipas in de grootste skigebieden van Oostenrijk bedraagt deze winter € 272,29 (+4,33%). In Sölden en Ski Arlberg is de prijs al boven de € 300,- uitgestegen. Zell am See-Kaprun en Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang hebben een prijsstijging doorgevoerd vanwege de nieuwe skiverbinding (6-daagse skipas, € 278,-). De zellamseeXpress heeft beide skigebieden op elkaar aangesloten, waardoor de gedeelde skipas nu 408 kilometer aan pistes biedt.

Winterberg duurder door productie van kunstsneeuw

In Duitsland is het in veel skigebieden nog mogelijk om een week te skiën voor minder dan € 200,-. De gemiddelde prijs voor een 6-daagse skipas bedraagt hier € 199,10. Minder pistekilometers en een lagere sneeuwzekerheid moeten hierbij op de koop toegenomen worden. In het onder Nederlanders populaire Sauerland (3 uur rijden vanaf Utrecht) wordt ieder jaar geïnvesteerd in nieuwe, efficiëntere sneeuwkanonnen. De productie van kunstsneeuw heeft z'n weerslag op de skipasprijzen. 6 dagen skiën in de Wintersport-Arena Sauerland (Winterberg & Willingen) kost komende winter € 138,- (+4,55%).