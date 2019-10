Celstraf voor poging doodslag met hamer in Emmeloord

Woordenwisseling bij de slager

De twee mannen kwamen elkaar tegen bij de slager in Emmeloord. Na een woordenwisseling reed de verdachte samen met zijn neef weg. Het slachtoffer gooide toen nog een steen naar de auto van de verdachte, waarna hij ook is weggegaan. Even later kwamen beide partijen terug waarna het slachtoffer op de verdachte is afgelopen en hem heeft vastgepakt. De verdachte pakte vervolgens een hamer uit zijn auto en sloeg het slachtoffer daarmee meerdere keren, onder andere op zijn hoofd.

Noodweer

Volgens de verdachte handelde hij uit noodweer. Na de woordenwisseling was het, bij de tweede confrontatie, het slachtoffer die op de verdachte afliep en hem vastpakte. De rechtbank is het met de verdachte eens dat hij zich mocht verdedigen, maar dit moet wel binnen de grenzen van het redelijke blijven. Met de manier waarop hij zich verdedigde heeft hij die grens ver overschreden. Dit blijkt uit de aard van het geweld. Er is met kracht en ongecontroleerd op- en in de richting van het hoofd geslagen. Volgens de rechtbank had verdachte het ook op andere manieren kunnen aanpakken. De algemene ervaring leert dat het slaan met een hamer fatale gevolgen kan hebben. Door meerdere keren te slaan met een hamer, nam de verdachte de kans dat het slachtoffer zou komen te overlijden, op de koop toe. Er mag van geluk gesproken worden dat dit niet het geval is.

Contact- en straatverbod

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank wel rekening gehouden met het feit dat er eerder op de dag een woordenwisseling plaatsvond, dat het slachtoffer een steen naar de auto van de verdachte heeft gegooid en dat het slachtoffer op de verdachte is afgelopen. De verdachte mocht zich verdedigen. Maar de manier waarop hij dit gedaan heeft was niet proportioneel. Naast de gevangenisstraf legt de rechtbank de verdachte ook een contact en straatverbod op.