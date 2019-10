Rotterdam gaat nog verder de hoogte in

Rotterdam gaat nog verder de hoogte in. In de binnenstad van Rotterdam kunnen de komende jaren gebouwen rijzen tot 250 meter (nu nog 200 meter). Bovendien komen er drie nieuwe hoogbouwlocaties bij. Sociale veiligheid, leefbaarheid en levendigheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Dit staat in de Hoogbouwvisie 2019 die het college vandaag heeft vastgesteld. “Rotterdam heeft meer woonruimte nodig. Tot 2040 komen er 50.000 nieuwe woningen bij. Dat betekent dat ook de prachtige skyline van Rotterdam de komende jaren mee gaat groeien met de stad”, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Stad: hoger en meer ruimte

De hoogbouwzone voor de Binnenstad wordt uitgebreid met Pompenburg en de omgeving Rijnhaven. De stad krijgt daarnaast drie nieuwe gebieden waarin hoogbouw wordt toegestaan: Feyenoord City, Hart van Zuid en de Alexanderknoop (tot maximaal 150 meter). Dat zijn drie locaties met een goede ov-verbinding die nieuwe levendige stadscentra gaan vormen.

Straat: bruisende begane grond

De hoogbouwvisie 2019 gaat niet alleen om de gebouwen zelf, maar ook om de maatschappelijke functie. De omgeving moet profijt hebben van de nieuwe projecten en er moet leven zijn op straat: “We stellen al eisen aan voorzieningen en aantrekkelijke plinten op ooghoogte, zodat er een levendige woonomgeving komt”, zegt Kurvers. Een toren met alleen woningen staat overdag grotendeels leeg, want dan werken de meeste bewoners. Door wonen en werken te combineren in een gebouw zorg je voor leven. Bovendien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de onderste verdieping aan de straat er aantrekkelijk uitziet met winkels, horeca en sportvoorzieningen. Ook staan er in deze visie aanvullende eisen aan de werking van schaduw en wind.

Gebouw: ontmoeting en veiligheid

In de nieuwe hoogbouwvisie staan ook maatregelen om te zorgen voor minder anonimiteit. ,,We willen slimmer hoger bouwen. Een hoogbouwcomplex kan bijvoorbeeld openbare ruimten hebben, zodat je vanuit de parkeergarage eerst uitstapt in een lobby met een gastvrouw om er de overstap te maken naar de lift. Of een gezamenlijke daktuin. Het gaat erom dat je elkaar tegenkomt. Dat zorgt voor meer levendigheid en minder anonimiteit.’’

Buitenruimte is schaars op plekken waar hoogbouw verrijst. Rotterdam beschikt over veel ongebruikte ruimten op daken. In de toekomst wordt multifunctionele inrichting verplicht. Denk dan aan combinaties van energie, wateropvang, groen, spelen en zonne-energie. Met op elke locatie een oplossing op maat.