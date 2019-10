Gevangenisstraf en tbs voor doden baby

Een 27-jarige vrouw is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het doden van haar zoontje in 2012. Daarnaast legt de rechtbank de vrouw tbs met voorwaarden op, die kan worden omgezet in tbs met dwangverpleging als ze zich niet aan de voorwaarden houdt. Bovendien mag de vrouw niet met anticonceptie stoppen zonder haar behandelaars hiervan op de hoogte te brengen.

Bekennende verklaring

Op 16 april 2012 heeft de vrouw het neusje en het mondje van haar 9-maanden oude baby dichtgeknepen totdat hij niet meer ademde. Het jongetje, Milan, lag op dat moment in zijn bed. Uit onderzoek blijkt dat Milan ook hersenschade had die moet zijn veroorzaakt door slaan, stompen en/of schudden. Milan is nog gereanimeerd maar een dag later is hij overleden. Pas nadat de vrouw in 2018 een bekennende verklaring heeft afgelegd is zij vervolgd. Eerder was de zaak tegen haar geseponeerd.

Onschuldig en gezond kindje

Volgens haar eigen verklaring zag de vrouw tegen de dagelijkse routine van de verzorging van Milan op. Zij wilde naar de buitenwereld toe laten zien dat zij een goede moeder was, maar kon dit uiteindelijk niet meer opbrengen. De vrouw heeft haar zoontje, terwijl hij lag te slapen, om het leven gebracht. Zij heeft Milan, een onschuldig en gezond kindje, niet de zorg gegeven die hij verdiende. Ook neemt de rechtbank het de vrouw kwalijk dat zij niet direct openheid van zaken heeft gegeven. Zij heeft hiermee bij de vader en andere nabestaanden intens verdriet veroorzaakt.

Niet meer voor kinderen zorgen

Na de dood van haar zoontje is de vrouw uitvoerig onderzocht. Bij de vrouw is sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis en er zijn aanwijzingen voor zwakbeschaafdheid en een verstandelijke beperking. Haar handelen, het mishandelen van haar zoontje en uiteindelijk het dichtknijpen van de neus en mond, is beïnvloed door de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hierdoor kan de doodslag haar niet volledig toegerekend worden. De rechtbank vindt dat de vrouw naast de gevangenisstraf een langdurige behandeling moet ondergaan. Bovendien neemt de rechtbank de adviezen van deskundigen over, onder andere als het gaat over de zorg voor kinderen. De vrouw mag niet de zorg dragen voor kinderen van zichzelf of anderen en omgang met kinderen is alleen toegestaan onder begeleiding van een andere volwassene.