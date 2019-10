Ernstig ongeval bij Breukelen eist drie levens

Een persoon raakte gewond.Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Dit heeft de politie laten weten. Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur op de snelweg in de richting van Amsterdam. Een spookrijder die via de middenberm op de verkeerde helft van de weg terechtkwam, heeft het ongeval veroorzaakt. Hij botste frontaal op tegemoetkomend verkeer.

Bij het ernstige ongeval waren twee auto's betrokken. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken. Het verkeer achter het ongeluk werd weggeleid door Rijkswaterstaat. De weg blijft tot na de avondspits dicht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

De politie wil graag in contact komen met getuigen. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844.