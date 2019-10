Ringslangen steeds vaker te zien in steden, vooral flinke groei in Amsterdam

Slangen worden steeds vaker gezien in grote steden. Vooral in Amsterdam nam het aantal ringslangen flink toe.

In Amsterdam vonden vrijwilligers vorig jaar 7.132 ringslangeieren. Dat is een record. In de rest van Nederland bleef het aantal ringslangeieren stabiel. De stijging in Amsterdam zou komen doordat er meer wordt geïnvesteerd in broedlocaties, zo laat Rémon ter Harmsel van Ravon, een organisatie die zich bezighoudt met de bescherming van reptielen, aan RTL Nieuws weten. Van Harmsel: 'Ringslangen leggen hun eieren in zogenoemde broeihopen. En door de warmere zomers komen er nu steeds meer eieren uit. Daarnaast zijn er steeds meer vrijwilligers die meehelpen met het aanleggen van broeihopen.'

In het centrum van de stad zal men niet zo snel ringslangen aantreffen. Ze komen voornamelijk voor aan randen van steden op plekken waar water is, zo schrijft RTL Nieuws. Het is een goed teken dat het aantal ringslangen stijgt. Ze houden de natuur in balans. Ringlangen zijn schuw en banger voor ons dan wij voor hen. Een ringslang zal eerder op de vlucht slaan dan bijten. Bovendien is de slang niet giftig.