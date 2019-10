Sectie op lichaam in ziekenhuis overleden vrouw (37)

Vrijdagochtend is in het ziekenhuis een 37-jarige vrouw uit Amsterdam, ondanks reanimatiepogingen door hulpdiensten, uiteindelijk overleden. 'Om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen, heeft de officier van justitie een sectie op haar lichaam gelast', zo meldt de politie vrijdag.

Drugsgebruik

'Binnen het onderzoek wordt ook gekeken in hoeverre drugsgebruik verband houdt met het overlijden van de vrouw', aldus de politie. Rond 07.30 uur kwam op de meldkamer van de politie een melding binnen van een onwel geworden vrouw in haar woning in Bos en Lommer.

Rechercheonderzoek

De vrouw is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij in de loop van de ochtend overleed. Haar familie is in kennis gesteld. De recherche heeft in de woning van de vrouw een onderzoek ingesteld. Een 25-jarige man heeft inmiddels als getuige een verklaring afgelegd. Rechercheurs spreken in het kader van feitenonderzoek momenteel met meer getuigen.