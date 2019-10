Grote brand in Winschoten onder controle

In Winschoten is zaterdagmiddag een brand uitgebroken in een woning boven een winkel aan de Langestraat.

Dit is het centrum van de stad en om overslag naar andere panden te voorkomen is de brandweer met groot materieel uitgerukt.

Omstreeks 18.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. De brand bleef beperkt tot één pand.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Hier zal in een later stadium onderzoek naar worden gedaan.