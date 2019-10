Gezin overvallen in Oisterwijk, vrouw en twee kinderen krijgen 'schrik van hun leven'

Een bewoonster en haar twee kinderen kregen vanmorgen, maandag 21 oktober, de schrik van hun leven. Twee mannen vernielden een ruit, drongen het huis aan de Brede Steeg binnen en eisten geld.

Rond 06.30 uur werd een ruit van de woning vernield, waarop twee mannen binnendrongen. De daders, beiden gekleed in een donkerkleurige hoodie en een sjaal voor het gezicht, eisten geld. Uiteindelijk zijn zij zonder buit vertrokken. Het slachtoffer en haar twee kinderen bleven ongedeerd, maar geschrokken achter. Er zijn geen wapens gebruikt. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Heeft u iets gezien?

Direct werd er een oproep gedaan via Burgernet, maar er is nog geen verdachte aangehouden. Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de daders? Bel dan met de politie via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.