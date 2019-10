Man bewusteloos naar ziekenhuis na mishandeling

Het slachtoffer is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie kreeg op zondag 20 oktober rond 22.15 uur een melding van een mishandeling. Toen agenten op het adres aankwamen, bleek dat het slachtoffer het bewustzijn was verloren. De verdachte is aangehouden en het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Daar was de man weer aanspreekbaar. Er zal aangifte van de mishandeling worden opgenomen.

De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. Er is een blaastest bij hem afgenomen, hij bleek zwaar onder invloed van alcohol te zijn (hij blies 805 ug/l).