Brand bij mengvoederbedrijf Victoria aan de Zuidkade in Veghel

Eerder vandaag werd bij het bedrijf een schip gelost welke grondstoffen voor veevoer aan boord had. Via een transportband verliep dit transport. Vermoedelijk liep een lager van deze transportband vast wat voor de nodige hitte zorgde waardoor uiteindelijk brand ontstond. Korte tijd leek de brand onder controle maar gezien men het niet volledig vertrouwde werd na overleg met de adviseur gevaarlijke stoffen alsnog besloten de silo met grondstoffen leeg te draaien. De brandweer pakte hiervoor groots uit om bij dreigend gevaar snel op te kunnen treden. Vanuit het kanaal werd water gepompt en via transportslangen naar het pand getransporteerd. Voor de ingang werden meerdere stralen lage druk in gereedheid gebracht. De politie die als eerste ter plaatsen was sloot ter hoogte van het pand de straat volledig af zodat de brandweer zijn werk kon doen. Verschillende medewerkers van het bedrijf waren aanwezig, zij voorzagen de brandweerlieden tijdens hun inzet van koffie. Hoe groot de schade is, was maandagavond nog niet bekend. Rond 0.30 uur was de brandweer nog altijd met twee blusvoertuigen aanwezig.