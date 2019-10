Utrechter (39) in arm geschoten op Marshalllaan

Melding schieten

'De recherche zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over de verdachten, vluchtroute en het motief', aldus de politie. Rond 16.00 uur komt er een melding binnen dat er mogelijk is geschoten op de Marshalllaan. De toegesnelde agenten zien dat er daadwerkelijk is geschoten. De verdachten zijn er al vandoor.

In arm geschoten

De omgeving wordt direct afgezet en de recherche stelt een onderzoek in. De bewoners uit de buurt worden bevraagd en de Forensische Opsporing kijkt naar mogelijke sporen. Bij het schietincident is een 39-jarige man uit Utrecht aan zijn arm gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Hulp gevraagd

De recherche wil graag in contact komen met getuigen van het schietincident. Het is nog onduidelijk hoeveel verdachten er zijn betrokken. En de recherche wil ook meer informatie over hoe de verdachten zijn gevlucht en wat de aanleiding van het schietincident is.