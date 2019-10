Gorna Savic mogelijk niet doelwit aanslag in Amsterdam

Gorna Savic, de eigenaar van het restaurant aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam, lijkt niet het beoogde doelwit te zijn geweest. De aanslag zou op zijn vriend Jovan Djurovic zijn gericht. Djurovic ligt zwaar gewond in een ziekenhuis.

In Montenegro is Jovan Djurovic volgens AT5 een bekende en staat te boek als bendeleider waarop al eerder pogingen tot aanslagen zijn gepleegd. Bij een nieuwszender in Montenegro zouden al meerdere reportages over hem zijn gemaakt. Djurovic is leider van een drugsbende in de stad Bar.

De havenstad Bar is in Montenegro een bekende plek waar veel drugs het land binnenkomt. Er zou een bende-oorlog gaande zijn tussen drie groeperingen.

Bloemen

Voor het restaurant van Savic zijn al verschillende personen geweest die bloemen hebben neergelegd als steunbetuiging aan de familie