Vrachtwagens in brand bij ernstig ongeluk op A50, vrachtwagenchauffeur overleden

Bij een ernstig ongeluk op de A50, waarbij twee vrachtwagens en een personenauto zijn betrokken, is een van de vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen. Dit meldt Politie Oost-Brabant donderdag.

Bij het ongeval reed één vrachtwagen achterop de andere vrachtwagen. Daarbij vlogen beiden vrachtwagens in brand. De chauffeur van de achterop rijdende wagen is helaas om het leven gekomen. De andere chauffeur bleef ongedeerd.

Ook een personenauto raakte beschadigd. De chauffeur raakte niet gewond. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna begint Rijkswaterstaat met de berging, schoonmaak en reparatie. Dat zal nog zeker enige tijd duren. Voorlopig is de A50 nog in beide richtingen dicht.

Het ongeval gebeurde donderdag aan het eind van de middag ter hoogte van Oss-oost. A50 richting Eindhoven voorlopig dicht. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Valburg