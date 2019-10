Wat Is Dan Liefde bekroond met Gouden Film

Meer dan 100.000 bezoekers hebben Wat Is Dan Liefde in de bioscoop gezien. De film heeft daarmee de Gouden Film-status behaald.

Op donderdagmiddag werden regisseur Aniëlle Webster en hoofdrolspeelster Elise Schaap door Teun Luijkx verrast met de award. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Wat Is Dan Liefde is de zevende film die in 2019 de Gouden Film Award ontvangt.

In Wat Is Dan Liefde krijgt echtscheidingsadvocaat Cato (Elise Schaap) de kans om partner te worden bij een commercieel kantoor waar behoefte is aan verandering. Nietsontziend je zakken vullen is niet meer van deze tijd en Cato lijkt de aangewezen persoon de brallerige advocaten een stukje moraal bij te brengen. Ze is idealistisch, ambitieus en niet onder de indruk van het old boys network. Tot ze collega Gijs (Maarten Heijmans) ontmoet die alles vertegenwoordigt wat Cato verafschuwt. Daar waar zij als kind van gescheiden ouders vindt dat mensen zich niet zo moeten laten meeslepen door hun emoties en op een volwassen manier uit elkaar horen te gaan, gooit Gijs graag wat olie op het vuur en sleept zijn cliënten naar de rechtbank voor een ellenlange vechtscheiding. Dat verdient immers een stuk beter. Die samenwerking lijkt gedoemd te mislukken…

Wat Is Dan Liefde is geregisseerd door Aniëlle Webster (Huisvrouwen bestaan niet, Mees Kees) naar een scenario van Dorien Goertzen (Nieuwe Buren). De film is geproduceerd door KeyFilm (Soof films, Ventoux, Nena) in coproductie met BNNVARA en tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive, CoBO en Stichting Abraham Tuschinski Fonds. Independent Films verzorgt de filmdistributie van Wat Is Dan Liefde die momenteel in 130 bioscopen draait.

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.