Politie: Bloedprikkende dieven ook actief in Goirle

De stelende bende die in Nederland actief is door met een smoes bij ouderen aan de deur te gaan dat zij bloed komen afnemen, is donderdagavond mogelijk ook actief geweest in Goirle. Dit meldt de politie vrijdag.

iPad

Vrijdagochtend kreeg de politie namelijk een melding van een 65 jarige bewoonster van de Tilburgseweg in Goirle. Donderdagavond was daar rond 22.00 uur een man de deur gekomen die zei dat hij voor de ‘stichting Elisabeth’ bloed kwam afnemen. De man liet heel overtuigend een iPad zien waarop een lijst met adressen stond.

Deur dichtgesmeten

Toch trapte de vrouw niet in deze smoes en smeet de deur dicht. Vandaag las zij in de krant over de babbeltruc en belde ze de politie. Eerdere slachtoffers, die wel personen binnen lieten, merkten later dat er geld of goederen uit huis waren gestolen.

Signalement

De man die bij haar aan de deur kwam omschrijft ze als een gezette man van ongeveer 40 jaar oud. Hij hard donker, kort haar en een Zuid Europees uiterlijk. Hij sprak accentloos Nederlands.

Lees ook: Politie toont foto's verdachten oplichting bloedpriktruc