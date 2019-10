Man (22) omgekomen bij bedrijfsongeval in Veghel

Vrijdagavond is op een bedrijfsterrein aan de Doornhoek in Veghel rond 18.00 uur een man bekneld geraakt tussen een vrachtwagen en als gevolg daarvan komen te overlijden. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Reanimatie

'Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse. We onderzoeken de toedracht en hebben de familie inmiddels geïnformeerd', aldus de politie.

Onderzoek Inspectie SZW

Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Lieshout. Hij raakte bekneld tussen de vrachtauto en een muur. De Inspectie SZW stelt een onderzoek in naar de toedracht. Er is slachtofferhulp voor de getuigen ingeroepen.