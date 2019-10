Man voor eenzijdige aanrijding Roosendaal mogelijk zwaar mishandeld

Ernstig gewond

'De ambulancemedewerkers ondernamen direct actie en gingen naar het voertuig toe. In de auto zat een man die ernstig gewond was. Bij de man is eerste hulp verleend en hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Man was al ernstig gewond voor aanrijding

De politie is ter plaatse geroepen, omdat de verwondingen die de man had opgelopen niet overeenkwamen met verwondingen die iemand opgelopen zou kunnen hebben bij een aanrijding. De man bleek vermoedelijk zwaar mishandeld te zijn. Door de politie werd direct opgeschaald. Medewerkers van Forensische Opsporing zijn ter plaatse gekomen om sporenonderzoek te doen en de plek van de aanrijding werd afgezet als ‘plaats delict’.

Tweede plaats delict

Tijdens het onderzoek dat plaatsvond kregen agenten informatie dat de eigenlijke mishandeling mogelijk elders had plaatsgevonden. Deze plek was op het industrieterrein De Borchwerf, in de nabijheid van de plaats waar het ongeval was gebeurd. Gedurende de nacht hebben medewerkers van Forensische Opsporing ook hier sporenonderzoek gedaan.

Sporen

De auto waarin het slachtoffer, een 57-jarige man uit Sint Willebrord, had gereden, is weggesleept door een takelbedrijf en overgebracht naar een plaats waar de politie hem kan onderzoeken. Alle sporen die rechercheurs gedurende de avond en nacht hebben afgenomen worden onderzocht en met elkaar vergeleken. Ook zal een buurtonderzoek plaatsvinden en worden er getuigen gehoord. Vooralsnog is dit alle informatie die bekend is. Van het slachtoffer is nog geen verklaring opgenomen.