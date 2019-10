Hoogbejaarde vrouw (89) brengt avond en nacht door in gecrashte auto

Zij bleek gisterenavond om 18.00 uur al van de weg te zijn geraakt en had de hele avond, nacht en ochtend in de auto doorgebracht.

Personeel van de ANWB-wegenwacht merkte vandaag rond 12.00 uur de auto in de sloot op en waarschuwde de politie. Toen de vrouw gevonden werd, was zij aanspreekbaar en slechts licht gewond. Zij zat ook niet bekneld, maar had in de benarde positie van de auto niet voldoende kracht om zelfstandig uit de auto te komen. Zodoende bleef zij wachten op hulp. Die arriveerde dus pas na 18 uur. De vrouw is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden redelijk goed. Haar rijbewijs is wel ingevorderd in afwachting van een onderzoek naar de rijvaardigheid.