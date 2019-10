Identiteit slachtoffer drugslab Den Dungen bekend

De identiteit van het dodelijk slachtoffer dat werd aangetroffen bij een drugslab in Den Dungen is bekend. Het gaat om een 36-jarige man uit Kerkrade.

De politie ging vrijdag 25 oktober rond 02.45 uur ter plaatse aan de Spekstraat in De Dungen na een melding. In een kasgebouw achter een woonhuis werd vervolgens een drugslab aangetroffen. Hier was vermoedelijk iets mis gegaan in het productieproces, waarna een explosie had plaats gevonden. In het lab lag het lichaam van een dode man die waarschijnlijk in het lab aan het werk was en bij de explosie om het leven is gekomen. Na uitgebreid onderzoek bleek dit een 36-jarige man uit Kerkrade te zijn.

Omzettingslab

Door de collega’s van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is uitgebreid technisch onderzoek verricht in en om het lab. Pas aan het einde van de zaterdagmiddag was dat onderzoek afgerond en het lab ontruimd. Inmiddels is de locatie vrij gegeven. Duidelijk is in ieder geval dat het ging om een zogenoemd ‘omzettingslab’: er werden grondstoffen gemaakt voor de productie van harddrugs. Uiteraard gaat het politieonderzoek de komende tijd onverminderd verder.

Gewonde man

In de loop van vrijdag kwam een melding binnen dat er aan de Poeldonk een gewonde en verwarde man op straat lag. Deze is door de ambulance meegenomen voor verdere hulpverlening. Door de politie werd ook hier een onderzoek opgestart. Daaruit is vooralsnog niets gebleken van enige betrokkenheid van deze man bij het aangetroffen drugslab. Er wordt voor de volledigheid nog wel verder onderzoek gedaan.

Gevaar

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De productie van drugs is levensgevaarlijk voor de (directe) omgeving en de gebruikers van de verdovende middelen. De politie neemt daarom informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op.

Milieu

De afvalstoffen die overblijven na het produceren van de verdovende middelen worden regelmatig gedumpt in de natuur of geloosd op het riool. Dit levert grote schade op aan het milieu en gevaar voor de volksgezondheid.

Melden

De politie is vaak afhankelijk van meldingen om dergelijke laboratoria te kunnen oprollen. Vaak heeft de omgeving wel vermoedens ‘dat er iets niet pluis is’ maar meldt men dit niet. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij een vermoeden van een drugslab vindt u hier: https://www.politie.nl/themas/aantreffen---vermoeden-drugslab.htm