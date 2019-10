Al ruim de helft van de ziekenhuizen geeft gehoor aan oproep landelijke staking

Zij geven hiermee gehoor aan de oproep die vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn 17 oktober deden in het kader van het langslepende cao-conflict met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De vakbonden schatten eerder in dat tijdens de landelijke ziekenhuisstaking minimaal de helft van de ziekenhuizen de deuren zouden sluiten voor niet-spoedeisende zaken. Inmiddels verwachten zij dat het aantal ziekenhuizen een fors stuk hoger wordt, omdat de actiebereidheid sterk groeit. In ziekenhuizen waar voorheen nog minder stevig actie werd gevoerd, staan actiecomités nu ook op om mee te doen aan de landelijke zondagsdienst; de stakingsvariant voor ziekenhuizen.

Tijdens de landelijke ziekenhuisstaking op 20 november concentreren de acties zich voornamelijk binnen in de ziekenhuizen. Naast dat alleen spoedwerkzaamheden worden verricht, bereiden de tientallen actiecomités ook ludieke acties tijdens de stakingsdag voor in de ziekenhuizen. Ook trekken vermoedelijk honderden actievoerende ziekenhuismedewerkers naar Nieuwegein voor een protestbijeenkomst van de vakbonden, omdat ziekenhuisbestuurders uit het hele land hier aanwezig zijn tijdens de ledenvergadering van de NVZ.

Volgende de bonden groeit de actiebereidheid sterk onder de 200.000 ziekenhuismedewerkers vanwege het uitblijven van een goede cao. De gesprekken aan de cao-tafel zijn in juni al beëindigd, maar de NVZ blijft vasthouden aan een laag loonbod en verslechtering van arbeidsvoorwaarden.* Sinds juli hebben al 25 ziekenhuizen 24 uur lang zondagsdiensten gedraaid. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria, sloten al 24 uur hun deuren voor niet-spoedeisende zaken. Omdat een goede cao nog steeds uitblijft, worden de acties nu opgeschaald naar een landelijke zondagsdienst.

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een goede structurele loonsverhoging van 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland. De cao ziekenhuizen verliep op 31 maart 2019.

Voorlopige lijst van ziekenhuizen die meedoen. Deze wordt wekelijks geüpdate:

Adelante in Hoensbroek, Alrijne Ziekenhuis (3 locaties) in Leiden, Leiderdorp, Alphen a/d Rijn, Amphia Ziekenhuis (2 locaties) in Breda en Oosterhout, Antonius Ziekenhuis in Sneek, Bravis ziekenhuis (2 locaties) in Bergen op Zoom en Roosendaal, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, ETZ Elisabeth (3 locaties) in Tilburg (Elisabeth en Tweesteden) en Waalwijk, Franciscus Gasthuis (2 locaties) in Rotterdam en Schiedam, Gelre (2 locaties) in Apeldoorn en Zutphen, Haaglanden Medisch Centrum (HMC) (3 locaties); Antoniushove Leidschendam, Bronovo Den Haag, Westeinde Den Haag, HagaZiekenhuis (2 locaties) Leyweg Den Haag en Sportlaan Den Haag, LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, Martini Ziekenhuis in Groningen, Máxima Medisch Centrum (2 locaties) Eindhoven en Veldhoven, Medisch Spectrum Twente (MST) (2 locaties) in Hengelo en Enschede, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten, Noordwest Ziekenhuizengroep (2 loctaies) in Alkmaar en Den Helder, OLVG Amsterdam Oost en West (2 locaties) in Amsterdam Oost en Amsterdam West, Ommelander Ziekenhuisgroep in Scheemda, Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk,Saxenburgh Groep - Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, Spaarne Gasthuis (3 locaties) in Haarlem Zuid, Haarle, Noord en Hoofddorp, St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, St. Antonius Ziekenhuis (3 locaties) in Utrecht, Nieuwegein en Woerden, Treant (aantal locaties volgt later, maar heeft ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal), Tjongerschans in Heerenveen, VieCuri (2 locaties) in Venlo en Venray, Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, Zaans Medisch Centrum in Zaandam, Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, Zuyderland (2 locaties) in Heerlen en Sittard-Geleen

* De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood in het laatste informele overleg een eenmalige (naar rato dienstverband) van bruto € 1.000,- voor 2019, 4% op 1 jan 2020 en 4% op 1 jan 2021. Dat is een gemiddelde structurele loonsverhoging van 2,8% over de looptijd van 34 maanden. Bovendien wil de NVZ verslechteringen doorvoeren zoals het stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering (dit kost medewerkers tussen de 200 en 400 euro netto per jaar) en willen zij de loondoorbetaling bij ziekte verlagen van 100 naar 90%.